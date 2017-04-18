القوات العراقية تتقدم وتخوض أشرس المعارك مع داعش

أفاد القائد في جهاز مكافحة الإرهاب، اللواء الركن معن السعدي، الثلاثاء، عن تقدم وتوغل كبير لقوات #جهاز_مكافحة_الإرهاب في حيي "التنك" و"الثورة" في الجانب الأيمن من مدينة #الموصل.

وقال السعدي لـ "العربية.نت"، إن "جهاز مكافحة الإرهاب مستمر بعملية التقدم والتوغل في حيي التنك والثورة، وتمكنت من تحرير أجزاء كبيرة منهما".

كما أكد السعدي أن "الممرات الآمنة تتوفر لمن يريد الخروج من المدنيين إلى الأحياء الأخرى".

وتابع السعدي أن "معنويات عناصر #داعش انهارت بسبب قلة العتاد والتموين".

وكانت مديرية #الاستخبارات_العسكرية، قد أعلنت الاثنين، أن خبراء لداعش قد قتلوا بقصف جوي لطيران #التحالف_الدولي استهدف مقراً للطائرات المسيرة في أيمن الموصل.

ويشن #الطيران_العراقي، وطيران التحالف الدولي، بشكل يومي، ضربات جوية على مقرات تابعة لداعش، في #الجانب_الأيمن لمدينة الموصل، تسفر عن تدميرها وقتل من فيها.

ويذكر أن القوات المشتركة، وبإسناد من التحالف الدولي، تشن حملة واسعة لاستعادة الجانب الأيمن لمدينة الموصل، من تنظيم داعش.