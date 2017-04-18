علاوي: مباحثات بين داعش والقاعدة حول تحالف محتمل

كشف نائب الرئيس العراقي إياد علاوي عن معلومات تؤكد بدء محادثات بين #داعش وتنظيم #القاعدة بشأن تحالف محتمل مع تضييق #القوات_العراقية الخناق على مقاتلي داعش في #الموصل.

وأضاف أن الترتيبات جارية بين ممثلي البغدادي وممثلين عن الظواهري بهدف تحالف التنظيمين.

وقال علاوي: "هناك حوار يبدأ الآن، ولا يمكنني أن أحدد بدقة إلا أن هناك محادثات ونقاشات تجري بين مبعوثين يمثلون كلا من البغدادي والظواهري. لا أتوقع أن يتلاشى تنظيم داعش ويختفي أفراده بسهولة. لأنهم سوف يبقون سراً في خلايا نائمة، ينشرون سمومهم في مختلف أنحاء العالم. من دون خارطة طريق واضحة ومن دون عملية سياسية شاملة، وبناء مؤسسات الدولة، ستكون مواجهة مرحلة ما بعد داعش بالغة الصعوبة، ولن تكون نهاية التنظيم. هذا الصراع سيكون مضنياً وطويل الأمد، كما سيأخذ أشكالا مختلفة، لذلك نجح داعش بالفعل في التمدد حول العالم، ولدينا معلومات أنه الآن بصدد توحيد الصفوف مع القاعدة والظواهري".