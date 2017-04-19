مقتل 11 عنصراً من الشرطة بهجوم كيمياوي لداعش في الموصل

أكدت مصادر عسكرية وشهود عيان لـ"الحدث"، رغم نفي الشرطة العسكرية في #الجيش_العراقي ، مقتل 11 عنصراً من #الشرطة_الاتحادية ، بينهم ثلاثة ضباط، إضافة إلى إصابة 21 آخرين، جراء تأثرهم بإصابات بـ #مواد_كيمياوية بهجوم لتنظيم #داعش.

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت أن #القوات_العراقية تعرضت خلال العمليات العسكرية في الساحل الأيمن للموصل إلى #قصف بمواد كيمياوية نفذه "داعش" قبل ثلاثة أيام .

وأوضح البيان أنه أثناء تقدم القوات، حاول التنظيم إعاقة القوات الأمنية من خلال استخدامه "قذائف معبأة بمواد كيمياوية سامة"، لكنها كانت محدودة التأثير، وأسفرت عن إصابات محدودة، وتم إخلاؤها وعلاجها بشكل كامل. كما لم تتسبب بمقتل أي عسكري، ولم تؤثر على تقدم القطعات العسكرية. ودان البيان استخدام مواد سامة داخل مناطق مأهولة بالسكان.