2900 عراقي مجهولو المصير منذ الحرب على داعش

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية محمد الكربولي عن وجود 2900 عراقي لا يزالون مجهولي المصير بعد اختطافهم خلال عمليات استعادة المحافظات من سيطرة داعش.



وطالب الكربولي الحكومة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والشرعية للتدخل لإطلاق سراح مواطنيها المختطفين من أبناء الأنبار وصلاح الدين وشمال بابل وديالى وبغداد.

واتهم الكربولي نفس الجهة التي اختطفت القطريين باختطاف المواطنيين.

من جهته، قال عيد عماش، عضو مجلس محافظة الأنبار إن نحو ألف وستمئة مدني من أهالي المحافظة اختفوا بعد العمليات العسكرية ولدى المحافظة توثيق بالأسماء والتواريخ.

يذكر أن #وزارة_الداخلية_العراقية تسلمت مواطنين قطريين كان يحتجزهم مسلحون مجهولون في #العراق منذ 2015 خلال رحلة صيد.

وقال مسؤول أمني عراقي إن #العراق سيسلم ا#لرهائن وعددهم 26 إلى البعثة الدبلوماسية القطرية في #بغداد.

وكان الصيادون القطريون قد اختطفوا في منطقة "ليا" التي تبعد نحو 30 كلم جنوب شرقي ناحية بصية في بادية محافظة #المثنى ، المحاذية للمملكة العربية السعودية".

وأعلنت الداخلية العراقية وقتها أن "عناصر مجهولة تستقل عددا من السيارات، قامت باختطاف مجموعة، وترك آخرون منهم داخل المخيم، واتجهت بهم إلى جهة غير معلومة"، مؤكدة أنه "على الفور شرعت أجهزة وزارة الداخلية وقيادة شرطة محافظة المثنى في عمليات بحث وتحرٍّ في المنطقة التي جرت فيها الحادثة".



