عمليات عسكرية ضد داعش غرب الأنبار

قتلت طائرات #التحالف 21 عنصراً من تنظيم #داعش في استهداف لبلدة راوة غرب #الأنبار.

من جهتها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة انطلاق عمليتين عسكريتين باتجاه مناطق جنوب ناحية كبيسة ومخازن قضاء حديثة ووادي حوران، معقل "داعش" غرب الأنبار، فضلاً عن قاعدة H2 العسكرية.

كما أكدت أن الهدف من العمليتين هو تدمير #مقرات التنظيم ومخازن أسلحته ومعامل #التفخيخ.

من جهة أخرى، وصلت #قوات_أميركية إضافية، في وقت سابق، إلى قاعدة "عين الأسد" غرب مدينة #الرمادي ، استعداداً لمشاركة القوات المشتركة العراقية في استعادة مناطق لا تزال تحت سيطرة التنظيم، وفق وكالة أنباء "الأناضول".