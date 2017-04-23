هجوم انتحاري لداعش على مركز للشرطة غرب الموصل

قالت مصادر أمنية إن 3 من رجال #الشرطة_العراقية قتلوا، الأحد، في هجوم انتحاري جنوب مدينة الموصل شمال البلاد، حيث تقاتل القوات العراقية تنظيم #داعش بدعم من الولايات المتحدة.

وذكر شرطي أن مجموعة من عشرة مهاجمين، بينهم أربعة انتحاريين، حاولوا التسلل إلى قاعدة الطائرات الهليكوبتر التابعة للشرطة الاتحادية في العريج.

وأضاف أن ثلاثة من رجال الشرطة وثلاثة من المهاجمين قتلوا. ولاحقت الشرطة المهاجمين لكنهم تمكنوا من الفرار. وتقع قرية العريج جنوب #الموصل ولا تزال بعض مناطقها تحت سيطرة داعش.

والتنظيم محاصر الآن في الجزء الشمالي الغربي من الموصل، وهي منطقة تضم المدينة القديمة حيث يوجد #جامع_النوري الذي أعلن منه أبوبكر البغدادي زعيم داعش "الدولة" المزعومة في أجزاء من #العراق وسوريا بمنتصف عام 2014.