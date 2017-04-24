حزب الله العراقي يبدأ بإطلاق سراح مختطفين قبليين

أكد قائممقام عامرية الفلوجة، فيصل العيساوي، في تصريحات لـ"الحدث"، أن ميليشيات حزب الله العراقي بدأ باطلاق سراح جميع المختطفين، وعددهم 20 شخصاً، من عشيرة البوعيسى، مشيراً إلى أن القوات الأمنية والعشائرية ستفك #الحصار عن عناصر هذه الميليشيات جنوب الفلوجة.

وكان مصدر عسكري مسؤول قد أعلن لقناة "الحدث" أن حشد #عشائر_البوعيسى، وبإسناد من #الجيش_العراقي، يحاصرون نحو 150 عنصراً من ميليشيات #حزب_الله_العراقي جنوب #الفلوجة بمحافظة #الأنبار.



وقامت هذه الميليشيات، في وقت سابق، باختطاف نحو 20 مزارعاً من عشيرة البوعيسى.