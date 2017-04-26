الجيش العراقي: داعش نفذ مجزرة في مدنيين بالموصل القديمة

اتهم الجيش العراقي الأربعاء، تنظيم داعش بارتكاب مجزرة بحق مدنيين عزل غالبيتهم من الأطفال والنساء في الموصل القديمة.

وبحسب الجيش العراقي فإن عناصر التنظيم فتحوا النار على المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم أثناء ارتدائهم زي الشرطة الاتحادية.

يأتي هذا في وقت أعلنت الشرطة الاتحادية أنها أنقذت أكثر من مئتين وستين ألف مدني كانوا محاصرين خلال الأيام الماضية داخل أحياء المدينة القديمة وأزقتها في الجانب الغربي للموصل.

إلى ذلك أعلن جهاز مكافحة الإرهاب أن قواته استطاعت استعادة السيطرة على حي التنك أكبر أحياء الموصل، وهو أحد أهم وأبرز معاقل داعش في غرب المدينة، في وقت أشارت فيه قيادة العمليات المشتركة إلى أن ميليشيات الحشد الشعبي، لن تشارك في معارك استعادة قضاء تلعفر، غرب الموصل.