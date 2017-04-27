العراق.. أكثر من 400 ألف نازح من غرب الموصل

أفاد قائمقام مدينة الموصل، حسين حاجم، في حديث خاص لـ"العربية.نت"، بأن أكثر من 400 ألف شخص نزحوا وتركوا بيوتهم ومنازلهم غرب #الموصل منذ بدء العملية العسكرية من قبل #القوات_العراقية لتحرير المدينة من تنظيم #داعش.

وقال حاجم إن "أعداد النازحين الذين توجهوا من غرب الموصل إلى مخيمات النزوح فاق الـ153 آلاف نازح، كما أن حوالي 250 ألف نازح عبروا من الساحل الغربي للموصل إلى غربه، وقسم آخر لجأ إلى قرى نائية، والقسم الآخر هرب باتجاه #بغداد وجنوب العراق".

وأضاف أن "هذا يعني أن أكثر من 400 ألف نازح تركوا منازلهم في المنطقة الغربية من الموصل".

كما أكد المسؤول أن "تقديرات #الأمم_المتحدة كانت حقيقية بأعداد النازحين، وكنا نشاركهم الهواجس نفسها على أعداد المدنيين وطريقة تخليصهم من أتون #الحرب التي أصبحت منازلهم ومناطقهم ساحة لها".

يذكر أن عملية #الجيش_العراقي وقوات التحالف، الذي تقوده #الولايات_المتحدة، كانت قد بدأت في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2016، حيث تم تحرير المناطق الشرقية من #الموصل.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي، قد أعلن في 19شباط/فبراير الماضي، عن بدء المرحلة الثانية لاستعادة غرب الموصل.

واستطاعت القوات العراقية، في أذار/مارس الماضي، التقدم ومحاصرة "داعش" بشكل كامل في مدينة الموصل، وتمكنت من قطع الاتصالات والدعم للتنظيمات الإرهابية من #سوريا. كذلك أعلنت القوات العراقية أنها استعادت حوالي ثلثي مساحة المدينة.