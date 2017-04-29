"داعش" يتبنى تفجير انتحاري بحي الكرادة في بغداد

تبنى تنظيم "داعش" التفجير الانتحاري الذي استهدف مديرية مرور "الرصافة الوسطى" وسط العاصمة العراقية #بغداد. التفجير خلف عددا من القتلى والجرحى، بينهم رجال شرطة، أحدهم ضابط كبير.

وكان انفجار ضخم قد هز #حي_الكرادة وسط العاصمة العراقية #بغداد ، مساء الجمعة، ونتج عنه مقتل 4 أشخاص على الأقل، وإصابة 6 آخرين، وتبناه تنظيم "داعش" في بيان على وكالة "أعماق" التابعة له.

والانفجار الضخم وقع داخل #قاطع_مرور_الكرادة في شارع #أبو_نواس وهي منطقة مزدحمة وحيوية.

والانفجار الناجم عن سيارة مفخخة استهدفت مرآبا للسيارات تابعاً لدائرة المرور أدى لمقتل 5 منهم ضابط برتبة مقدم و3 من الشرطة، وإصابة 6 آخرين، واحتراق أعداد كبيرة من السيارات التابعة للمرور وأخرى لمدنيين، بحسب وزارة #الداخلية_العراقية.

كما أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية سعد معن في بيان صحافي أن الاعتداء وقع "بواسطة سيارة مفخخة يقودها انتحاري لم يستطع الدخول إلى القاطع".

ووقع التفجير في حي #الكرادة الذي استُهدف بشكل متكرر خلال الأعوام الماضية. ويتبنى تنظيم #داعش غالبية الهجمات الانتحارية في بغداد.

ووقع التفجير الأكثر دموية في الكرادة في يوليو/تموز 2016، عندما استهدفت شاحنة مفخخة مجمعين تجاريين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 320 شخصا.