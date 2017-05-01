التحالف: القوات العراقية لا تزال بأصعب مرحلة من المعارك

أفادت مصادر أمنية في #الموصل، الأحد، بقرب انتهاء الاستعدادات السياسية والعسكرية لمرحلة جديدة من معركة غرب المدينة، من أجل استعادة باقي الأحياء التي لا تزال خاضعة لسيطرة تنظيم #داعش.

وفي حين تتحدث مصادر في الجيش العراقي عن قرب الانتهاء من معركة الموصل، وتحرير المدينة بقسمها الغربي، بعد أن حرر القسم الشرقي، قال متحدث باسم #التحالف_الدولي إن القوات العراقية لا تزال في المرحلة الأصعب في عمليات السيطرة على الموصل.

وأكد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أن القوات المشتركة وصلت إلى المرحلة الأصعب في معركة مدينة الموصل بمحافظة نينوى، والمستمرة العمليات العسكرية فيها منذ أكثر من ستة أشهر بالنظر لوجود عدد من المدنيين محاصرين، فيما اقتحمت القوات العراقية منطقة الزنجيلي غرب الموصل في شمال العراق، وسيطرت على 50 في المئة من مساحتها.

وقال الناطق باسم التحالف دوريان في تصريح صحافي يوم الجمعة الماضي إن معركة اقتحام ما تبقى من الناحية الغربية للموصل تمثل صعوبة كبيرة، بعد أن لجأ إليها ما تبقى من مسلحي داعش، إضافة إلى وجود عدد كبير من المدنيين، مشيرا إلى أن المعركة خلفت أكثر من 35 ألف قتيل وجريح ونزوح 640 ألف مدني.

وأضاف دوريان أن القوات المشتركة مدعومة بالتحالف تقوم بعمل صعب من خلال تطهير الأنفاق والمباني التي شيدها (تنظيم داعش) للاحتماء فيها من ضربات هذه القوات.

ووسط تصريحات العسكريين تتواصل العمليات على الأرض، مع أنباء بانتهاء المرحلة الثانية لمعركة القسم الغربي من الموصل، وقرب اكتمال التحضيرات السياسية والعسكرية، لمرحلة ثالثة للسيطرة على ما تبقى من أحياء هذه المدينة.