الموصل.. مقار سرية للحرس الثوري الإيراني دعماً الأسد



كشفت صحيفة الشرق الأوسط أن #الحرس_الثوري_الإيراني اتخذ مقار عدة له في #الموصل، وهو ينشط تحت غطاء ميليشيات #الحشد_الشعبي

ويسعى الحرس الثوري وفق مصادر الصحيفة إلى تحقيق عدة أهداف من بينها فتح طريق بري عبر الموصل إلى الأراضي السورية لدعم نظام #الأسد

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة بأن ضباطا إيرانيين يديرون مكاتب ميليشيات الحشد الشعبي ويزودونها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة الى عتاد حربي متطور.

كما كشف المتحدث الرسمي باسم العشائر العربية في محافظة نينوى، الشيخ مزاحم الحويت، للصحيفة أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي يعمل لتشكيل مجالس عشائرية في نينوى تابعة له بدعم مباشر #إيران ، وذلك بغية نيل حصة من المقاعد البرلمانية، وغالبية مقاعد مجلس محافظة الموصل.

