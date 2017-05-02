العراق.. اختفاء قسري في مناطق النزاع

طالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان #الحكومة_العراقية بالتحقيق في حالات #اختفاء_قسري حدثت في المناطق التي شهدت #عمليات_عسكرية ضد تنظيم #داعش.

وقال المرصد إن "بلاغات عدة تصل المرصد من محافظات #صلاح_الدين و #الأنبار عن اختفاء أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 - 60 سنة خلال العمليات العسكرية التي شهدتها مناطق المحافظتين، لكن ذوي الضحايا لم يقدموا أية بلاغات لعدم علمهم بالجهات التي أخفتهم قسرياً، أو في بعض الأحيان حفاظاً على ذويهم المختفين".

ووثق المرصد سابقاً حالات اختفاء قسري تعرض لها طلبة القوة الجوية العراقية في محافظة صلاح الدين خلال الأيام الأولى التي سيطر فيها التنظيم على محافظتي #نينوى وصلاح الدين، في حين كشف عن اختفاء 160 مدنياً نهاية نيسان/إبريل المنصرم في محافظة نينوى، التي ما زالت مناطقها الغربية تشهد قتالاً عنيفاً بين #القوات_العراقية ، بمساندة #التحالف_الدولي ضد "داعش"، وهو ما أكده قائممقام قضاء الحضر، علي الأحمدي، الذي قال إن "160 شاباً اختطفوا أثناء نزوحهم من قضاء الحضر قبل أقل من أسبوع، ولم يُعرف مصيرهم حتى الآن".