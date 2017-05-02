مقتل 10 جنود بهجوم لداعش غرب العراق

قتل 10 جنود عراقيين، وأصيب ستة آخرون بجروح في هجوم لتنظيم #داعش استهدف الثلاثاء مقراً للجيش قرب مدينة #الرطبة غرب البلاد، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية.

وقال ضابط برتبة مقدم في الجيش لفرانس برس: "قتل 10 جنود وأصيب ستة آخرون بجروح في هجوم لتنظيم داعش استهدف مقراً للجيش شرق مدينة الرطبة" الواقعة غرب العراق.

وتقع الرطبة على بعد نحو 390 كلم غرب بغداد في محافظة #الأنبار.

كما وقع الهجوم حوالي الخامسة صباحاً، بإطلاق #قذائف_هاون و #صواريخ ضد مقر الفرقة الأولى عند منطقة الصكار (شرق الرطبة)، أعقبته #اشتباكات بين الجانبين استمرت على مدى ساعتين انسحب بعدها المسلحون إلى مناطق صحراوية، وفق ضابط الجيش.

كذلك أكد مسؤول محلي في الرطبة وقوع #الهجوم وحصيلة #الضحايا.

بدوره، أكد ضابط في الشرطة برتبة نقيب تفاصيل الهجوم.