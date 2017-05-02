مقتل 13 متطرفاً بغارات عراقية غرب الموصل

أعلنت وزارة الدفاع العراقية تنفيذ مقاتلاتها الحربية #ضربات مركزة دمرت خلالها معملين لتنظيم #داعش لتصنيع #العبوات_الناسفة و #تفخيخ العجلات وتصفيحها، إضافة إلى مخزن للأسلحة في قرية العلو التابعة لقضاء #تلعفر.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى مقتل 13 متطرفاً في منطقة حاوي الكنيسة وحي 17 تموز غرب الموصل، إضافة إلى تدمير مستودع للمواد المتفجرة ومقر قيادة وسيطرة.

من جهتها، قالت مصادر أمنية عراقية إن التنظيم أعدم 11 مدنياً لمحاولتهم الفرار من مناطق سيطرته في الجانب الغربي من #الموصل.

وأعدم "داعش" المدنيين بتهمة محاولتهم #الفرار من حي 17 تموز غرب المدينة الخاضع لسيطرته.