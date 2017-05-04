الموصل.. القوات العراقية تفتح جبهة جديدة لمحاصرة داعش

اعلنت مصادر عسكرية في الجيش العراقي أن القوات المسلحة العراقية فتحت الخميس جبهة جديدة ضد تنظيم داعش في الموصل من ناحية الشمال الغربي للمدينة.

فيما أعلن قائد عمليات نينوى الفريق عبد الأمير يار الله عن بدء اقتحام شمال الساحل الأيمن، مضيفا بأن وحدات الجيش المتمثلة بالفرقة التاسعة المدرعة واللواء الثالث والسبعين من الفرقة خمسة عشر، إضافة إلى قوات الرد السريع التابعة للشرطة الاتحادية، بدأت صباح الخميس باقتحام شمال الساحل الأيمن عند مناطق مشيرفه والكنيسة والهرمات.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في معارك الموصل بعد يومين من إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي عن وجود خطط جديدة لاستعادة المزيد من المدن في محافظة نينوى, وبعد يوم واحد من وصول تعزيزات عسكرية وآليات مدرعة إلى الجبهات المشتعلة.

