علاوي مستغربا: ما علاقة عودة النازحين بإيران ولبنان؟

أكد نائب رئيس الجمهورية العراقية أياد علاوي خلال زيارته إلى محافظة بابل قبل يومين أن قيادات في ميليشيات #الحشد_الشعبي أبلغته بأن أمر عودة النازحين إلى مناطقهم في #جرف_الصخر مرتبط بإيران الأمر الذي أثار استغراب علاوي واستنكاره.

وقال في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بمحافظة #بابل (جنوب #بغداد )، إنه تحدث مع قائدين في ميليشيات الحشد، هادي العامري، وأبو مهدي المهندس، بخصوص "جرف الصخر"، لكن أحدهما أبلغه أن إيران هي المسؤولة عن الملف.

وأضاف علاوي: "أخبرتهما أنه إذا كان هنالك إرهابي أو اثنان في المنطقة، فهذا لا يعني أن الكل إرهابيون؛ حيث إن الإرهاب ينتشر في بغداد وكل مكان".

وتابع: "قال لي ( أحد المعنيين بالملف بدون ذكر اسم المتحدث) أن ايران ارسلت دعوة له، فقلت له اذهب إلى ايران وتكلم معهم، إلا أن الرجل وبعد ذهابه إلى إيران والحديث معهم، قامت الأخيرة بتحويله إلى شخص يعيش في لبنان"، مبدياً استغرابه قائلا "ما علاقة إيران بشخص يعيش في لبنان".

إلى ذلك، شدد على أنه "يريد وحدة الصف العراقي وخلو العراق من المحاصصة والتهميش والاقصاء، وأن يُضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب العراقي".

