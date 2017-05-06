القوات العراقية تواصل تقدمها باتجاه مواقع داعش

تواصل القوات العراقية المشتركة قتالها داعش في عدة جبهات وخاصة منها شمال غربي الموصل ضمن معركة استعادة المدينة من داعش الذي فر عناصره من شمال الساحل الأيمن للمدينة إلى وسطها هربا من الضربات التي وجهتها لهم القوات المشتركة.



وبحسب مصدر محلي فإن هروبهم تم على دفعات عبر طريق يستخدمه التنظيم يبدأ من مْشيرفة إلى أحياء 17 من تموز والرِفاعي.

وقد بادرت القوات العراقية الى قطع الطريق الذي كان يسلكه مسلحو داعش مع نسائهم وأطفالهم نحو سوريا والذي يبدأ من حليلة مرورا بعدد من القرى وصولا الى الحدود السورية العراقية.

