المشهداني: هناك إهمال متعمد لمناطق حزام بغداد

أوضح النائب في البرلمان أحمد المشهداني أنه لا يمكن السكوت أو التغاضي عن الواقع المزري والمرير الذي يعيشه أهالي مناطق حزام بغداد وخاصة مناطق الطارمية وجرف الصخر وأبو غريب واللطيفية والعناز.

واعتبر المشهداني أن هناك إهمالا متعمدا لمناطق حزام بغداد لا يمكن استمراره، مطالبا رئيس الوزراء تشكيل فوج طوارئ من أهالي قضاء الطارمية يتولى الملف الأمني فيها

وحمّل المشهداني وزارتي الدفاع والداخلية مسؤولية الإجراءات التعسفية بحق أهالي حزام بغداد وخاصة الاعتقالات العشوائية، داعيا لتسريع عودة العوائل المهجرة وتحديداً جرف الصخر والعمل على تهيئة كل الظروف المناسبة لذلك.

