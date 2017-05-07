الجبوري يحذر من تأجيل الانتخابات البرلمانية بالعراق

حذر رئيس مجلس النواب العراقي #سليم_الجبوري من تأجيل #الانتخابات_البرلمانية_العراقية، لأن ذلك يعطل عمل المؤسسة التشريعية، مشدداً على أن "الانتخابات البرلمانية لا يمكن تأجيلها.. إذا لم تحصل الانتخابات البرلمانية سنقع بفراغ تشريعي كبير".

وأوضح الجبوري في مقابلة خاصة مع قناة "الحدث" أن القانون أجاز تمديد عمل مجالس المحافظات حال انتهاء دورتها لكن الدستور ألزم بإجراء الانتخابات البرلمانية، مضيفاً: "من غير الممكن التمديد لأعضاء #البرلمان_العراقي كما يحصل في لبنان".

واعتبر الجبوري أن "المعركة الانتخابية ستكون صعبة وقاسية، لأنها سترسم معالم المرحلة القادمة"، مضيفاً أن الانتخابات البرلمانية المقبلة "بغاية الأهمية لأن عراق الغد يجب أن يختلف تماماً عن الأمس". وتابع: "يجب أن نتحمل المسؤولية ونفكر بمرحلة جديدة".

وفي سياق آخر، طالب #الجبوري بـ"إيجاد مؤتمر وطني شامل لتعزيز مبدأ المصالحة"، معتبراً أن "معالجة المشاكل العشائرية والمجتمعية التي ستظهر بعد استعادة #نينوى أمر بالغ الأهمية".