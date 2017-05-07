هجوم انتحاري لداعش في قاعدة كيوان شمال غربي كركوك

أعلن مدير شرطة الأقضية والنواحي في #كركوك العميد #سرحد_قادر، أن خمسة انتحاريين من تنظيم داعش هاجموا اليوم الأحد #قاعدة_كيوان العسكرية وفجر أحدهم نفسه داخل القاعدة.

وبحسب المصدر، فإن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من قوات #البيشمركة وإصابة ستة أشخاص، وردّت القوات الكردية بهجوم مضاد واستهدفت باقي الإرهابيين.

وأكد #قادر أن البيشمركة تفرض سيطرتها الكاملة على هذه المنطقة.

يذكر أن قاعدة #كيوان كانت مقراً لقيادة #الفرقة_12 من #الجيش_العراقي قبل أن تنسحب في 2014 وتستقر فيها قوات البيشمركة.

القوات العراقية تقترب من "الجسر الخامس" بالموصل

في سياق آخر، أفاد قائد #الشرطة_الاتحادية أن قوات الرد السريع والفرقة الآلية تخوض اشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم #داعش باتجاه منطقة #الهرمات الثانية وتقترب من منطقة الجسر الخامس، الذي يربط بين شرق وغرب #الموصل.

وبحسب المصدر الأمني، فإن الاشتباكات الدائرة لتطهير شقق الهرمات أسفرت عن مقتل العشرات من الإرهابيين.

واستخدمت #القوات_العراقية مختلف الأسلحة ونجحت في تدمير تسع عجلات وخمس دراجات ملغمة ومستودع للذخيرة. كما فكك الجيش العراقي خمسين عبوة ناسفة كانت في حوزة عناصر داعش.