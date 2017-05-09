محافظ كركوك يطالب أميركا بدعم البيشمركة

كشف محافظ كركوك نجم الدين كريم أن الهجوم الاخير الذي نفذه #داعش على قاعدة كي وان لقوات البيشمركة جنوب #كركوك كان يستهدف الأميركيين.

كما دعا في تصريحات صحافية الاثنين خلال زيارته للقاعدة،دول التحالف الدولي الى تقديم المزيد من الدعم لقوات #البيشمركة

إلى ذلك، أكد أن دعم قوات البيشمركة ضروري جداً كونها تحارب الارهاب نيابة عن العالم ، مضيفاً أنه يطالب الولايات المتحدة بالأخص بزيادة دعمها للبيشمركة من كل النواحي خاصة الأسلحة والذخائر .

وأوضح نجم الدين كريم أن داعش يهاجم كركوك باستمرار منذ عامين كونها محافظة غنية بالنفط والغاز والمياه والطاقة، لهذا كانت مستهدفة دائماً. إلا أنه أضاف أن قوات البيشمركة لم تكتف بالدفاع عن المدينة فقط، بل تمكنت من ابعاد تداعش عنها وبسط الأمان والاستقرار فيها .

وكانت قوات البيشمركة تمكنت من صد هجمات انتحارية شنها 5 من عناصر تنظيم داعش على القاعدة العسكرية قرب كركوك الأحد الماضي، اثنين منهما فجرا نفسيهما بالقرب من القاعدة ، فيما قتلت قوات البيشمركة الانتحاريين الثلاثة الآخرين قبل وصولهم إلى أهدافهم.وقد أدى الهجوم إلى مقتل عنصرين من البيشمركة وإصابة ستة آخرين.

