مقابر جماعية لرفات سائقي أجرة خطفهم "داعش" في بغداد

كشف عن عدد من المقابر الجماعية في العاصمة العراقية بغداد تضم رفات ضحايا من سائقي الأجرة تعرضوا للخطف ثم القتل.

وقد أكد مجموعة من المتهمين انتماءهم إلى تنظيم داعش واعترفوا بعدد كبير من العمليات الإجرامية وبأساليب متعددة أحدها خطف وقتل سائقي سيارات الأجرة.

في سياق آخر أقرت قيادة عمليات بغداد باختطاف عدد من الطلاب والناشطين وسط العاصمة.

وقالت في بيان مقتضب إن القوات الأمنية والجهد الاستخباري مستمر في عمليات البحث والتحري لكشف مصير الناشطين المختطفين في منطقه البتاوين وسط العاصمة.

وكان المرصد العراقي أعلن أن على الحكومة إعلان موقفها الصريح والجاد تجاه عمليات الخطف المتكررة في بغداد، خاصة بعد حادثة اختطاف سبعة شباب من مقر إقامتهم وسط العاصمة.



