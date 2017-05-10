الموصل.. داعش يتكبد 8 قتلى في هجومين على الشرطة

شن تنظيم #داعش هجومين على مواقع للشرطة الاتحادية في مدينة الموصل، أحدهما قرب مبنى محافظة #نينوى من جهة باب الطوب وسط الموصل، والآخر من جهة #كراج_بغداد، وفقا لقناة "الحدث"، الأربعاء.

وقال نقيب بالشرطة الاتحادية إن الهجومين لم يسفرا عن أي تقدم للتنظيم، كما أديا إلى مقتل 8 من عناصر داعش.

وفي غربي محافظة نينوى، قتل 3 من ميليشيات #الحشد_الشعبي، وأصيب 6 آخرون بهجوم شنه داعش على مواقع للحشد والقوات العراقية جنوب قضاء #تلعفر غرب الموصل قرب #المطار.

وعلى الصعيد الإنساني، ذكر ناشطون أن 6 مدنيين قتلوا بقصف جوي ومدفعي على حي 17 تموز شمال غربي الموصل الذي لا يزال تحت سيطرة تنظيم داعش، دون تحديد هوية الطائرات التي قصفت الحي، إن كانت تابعة لسلاح الجو العراقي أم للتحالف الدولي.