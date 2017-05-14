العراق.. عودة 5 آلاف نازح من الموصل إلى نينوى

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عودة نحو 5 آلاف نازح من #مخيمات جنوب وشرق #الموصل إلى مناطقهم التي تمت استعادتها في محافظة #نينوى خلال اليومين الماضيين، وفقاً لقناة "الحدث"، الأحد.

وقال #وزير_الهجرة العراقي جاسم الجاف إن فرق الوزارة الميدانية نقلت 4784 نازحاً من المخيمات إلى مناطقهم المحررة، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل وقيادة العمليات المشتركة.

وبحسب الجاف، فإن "المناطق التي عاد إليها النازحون أغلبها في الساحل الأيسر فضلاً عن ناحيتي القيارة وحمام العليل".

وميدانياً، أعلنت قوات اللواء الأول بجهاز الرد السريع في القوات العراقية، الأحد، استعادة آخر أزقة حي الاقتصاديين شمال غربي الموصل بعد 4 أيام على اقتحام الحي.

كما تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من اقتحام حي العريبي وحي الرفاعي حيث تدور معارك عنيفة تمكنت خلالها القوات العراقية من تدمير تحصينات #داعش.