القوات العراقية تستعيد حي الاقتصاديين بالكامل في الموصل

اعلنت قوات اللواء الأول بجهاز الرد السريع في القوات العراقية استعادة آخر أزقة حي الاقتصاديين شمال غربي الموصل بعد 4 أيام على اقتحام الحي.



كما وتمكنت قوات مكافحة الارهاب من اقتحام حي العريبي وحي الرفاعي حيث تدور معارك عنيفة تمكنت خلالها القوات العراقية من تدمير تحصينات داعش.

وفيما تستمر معركة الموصل غربا.. تزداد مأساة النازحين حيث ناشد المرصد العراقي القوات العراقية فتح طرق أمنة لتمكين العائلات المحاصرة للهروب من مناطق القتال.

وأوضح المرصد أن المدنيين الذين يحاولون الهرب من مناطق غرب الموصل يواجهون خطر الموت، ووثق مقتل 64 شخصا بينهم نساء واطفال على يد قناصة تنظيم داعش اثناء محاولتهم النزوح خلال يوم واحد وان العدد مرشح للإزدياد.

