القوات العراقية تقتحم 3 أحياء بالموصل وتقتل قيادي داعشي

اقتحمت قوات مكافحة الإرهاب في العراق، حيي العريبي والرفاعي، حيث تدور معارك عنيفة هناك، كما اقتحمت قوات الرد السريع والفرقة التاسعة عشر من الجيش حي الاقتصادين، كما اقتحمت الأجزاء الجنوبية والشمالية من حي 17 تموز وهو آخر أخطر معاقل تنظيم داعش.

وأفاد قائد الشرطة الاتحادية "فجرنا 40 سيارة مفخخة، وقتلنا 173 عنصرا من داعش من بينهم قيادي مهم بداعش".



المصادر افادت بأن ستين عنصرا بارزا في التنظيم فروا مع عائلاتهم من الحي، وسط حالة من التخبط .



كما أجلت القوات العراقية أكثر من أربعة آلاف مدني عن الحي بعد ساعات من اقتحامه، رغم صعوبة العملية بسبب شدة المعارك مع عناصر التنظيم في الحي.



وبعد 210 أيام من معركة الموصل، تقلصت مناطق سيطرة تنظيم داعش الى بضعة أحياء، حيث أعلنت مصادر رسمية عراقية سيطرتها على أكثر من تسعين في المئة من مساحة مدينة الموصل، منها الساحل الايسر بالكامل وأكثر من ثمانين حي في الساحل الايمن

وبالنسبة لباقي الاحياء التي يسيطر عليها داعش أصبحت الان كلها تحت النيران العراقية.