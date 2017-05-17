داعش يحتجز 150 ألف مدني بمناطق سيطرته في الموصل

أكد وزير الهجرة والمهجرين العراقي #جاسم_محمد_الجاف خلال مقابلة خاصة مع #قناة_الحدث، أن أعداد النازحين من مدينة #الموصل وصل إلى 670 ألف مدني منذ انطلاق المعارك في المدينة في شهر أكتوبر عام 2016.

وأشار وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاسم محمد "الجاف" خلال مقابلة خاصة مع قناة الحدث إلى أن أعداد المدنيين المحتجزين لدى داعش في المناطق التي يسيطر عليها قد يصل إلى 150 ألف مدني.

وكان المتحدث العسكري العراقي #العميد_يحيى_رسول قد قال في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إن القوات العراقية تمكنت من تقليص المساحة التي يسيطر عليها #تنظيم_داعش إلى 12 كيلومترا مربعا فقط.

وقال الكولونيل الأميركي، جون جوريان، المتحدث باسم #التحالف الذي يدعم #القوات_العراقية في الحرب على تنظيم #داعش، إن مقاتلي التنظيم محاصرون بالكامل "وعلى وشك الهزيمة التامة" في المدينة.