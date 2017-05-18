القوات العراقية تواصل التقدم بآخر أحياء داعش بالموصل

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية أنها تسيطر على 261 كيلومتراً من الساحل الأيمن لمدينة #الموصل، مشيرة إلى أن #داعش لجأ إلى إحراق شبكات المجاري في حي 17 تموز بالنفط الأسود، وذلك لمنع الطائرات المسيرة من استهداف عناصره المنسحبين نحو المدينة القديمة.

ووفقاً لقائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، فإن وحدات الشرطة فتحت ممرات آمنة لإجلاء العوائل من مناطق الاقتصاديين والسابع عشر من تموز ونقلهم إلى مخيمات النازحين.

من جهتها توقعت #الأمم_المتحدة نزوح ما يزيد على المئة ألف عراقي من الموصل مع تقدم #القوات_العراقية.