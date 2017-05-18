داعش يفخخ مداخل أحياء الموصل القديمة لمنع هروب المدنيين

تواصل #القوات_العراقية تقدمها شمال غرب الموصل، ترافقها وحدات خاصة لتدمير مفخخات #داعش عن بعد. ومع تضييق الخناق على التنظيم الإرهابي، عمد الأخير إلى نقل معظم مقاتليه إلى وسط المدينة القديمة.

ونقل قائد الشرطة الاتحادية مساء الأربعاء، عن شهود عيان في الأحياء التي يسيطر عليها #داعش وسط مدينة #الموصل القديمة قولهم إن المتطرفين نشروا قنابل ومتفجرات قرب المداخل الرئيسية وسط الأحياء والأزقة لمنع المدنيين من الهروب خلال تقدم #القوات_العراقية.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن "داعش" يحتجز عشرات الآلاف من المدنيين داخل المدينة القديمة بهدف استخدامهم دروعاً بشرية.

يذكر أن أحياء المدينة القديمة تشكل تحدياً كبيراً للقوات العراقية نظراً لتلاصقها وصعوبة دخول المدرعات المصفحة إليها، واستخدام السلاح الثقيل.

وكانت قوات مكافحة الإرهاب أعلنت مساء الأربعاء سيطرتها على حي الرفاعي في الساحل الأيمن بالكامل، ورفعت العلم العراقي على مبانيه بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات.

في المقابل، انحصرت ردات فعل التنظيم على القوات العراقية بتفجير سيارات مفخخة داخل حيي #العريبي و #الرفاعي، حيث قتل وجرح خلالها جنود عراقيون، لكن المدنيين لم يصابوا بأذى، وفقا لقوات مكافحة الإرهاب.

وانقسمت وحدات تلك القوات إلى رتل شرقي أحكم سيطرة كاملة على حي الرفاعي ورتل غربي أجهز على المتطرفين في حي الربيع، ليبقى أمام جهاز مكافحة الإرهاب حيّان فقط هما الورشان والنجار لعزل المدينة القديمة.