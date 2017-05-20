تحذيرات من كارثة حقيقة بالموصل.. الأهالي يأكلون القطط

دفع التشبث بالحياة، أهالي الموصل المحاصرين داخل الساحل الأيمن للعيش على ما تبقى من كائنات حية تدب على الارض بعد نفاد المؤن الغذائية جراء الحصار واستيلاء تنظيم داعش على ما تبقى من الاغذية.

فالمجاعة التى ضربت غرب المدينة المحاصرة دفعت السكان إلى أكل القطط والطيور والحشائش في شهادة كشفها الفارين من السكان ونقلها المرصد العراقي لحقوق الانسان محذرا من كارثة حقيقية، حيث أن هناك أكثر من 400 ألف مدني مازالوا في قبضة داعش معرضين للموت.

فالجوع دفع الأطفال للإدلاء بشهاداتهم بعد وصولهم إلى المناطق الآمنة وقالوا إنهم كانوا يأكلون القطط والطيور والحشائش بعد نفاد الدقيق المتبقي في المتاجر.

من جانبها كشفت الفرق الطبية في مراكز الإيواء إصابة الأطفال بأمراض مستعصية ظهرت بشكل غريب يصعب علاجها.

مع العلم أن إطالة أمد المعركة يهدد حتما ما تبقى من المحاصرين داخل مدينة الموصل القديمة وإلى حين استعادتها قد تتكشف كارثة إنسانية أكبر من شهادات الناجين الآن.