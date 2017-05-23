العراق.. إشراك كافة القوات لاستعادة الموصل القديمة

أفادت مصادر عسكرية وأمنية في العراق بوصول القوات المشتركة إلى مداخل حيي الشفاء والزنجيلي من الجهة الشمالية للمدينة القديمة وسط الموصل، وذلك بعد استعادة حي النجار والجسر الثالث من داعش، فيما أفاد قادة ميدانيون أن ساعات قليلة تفصلهم عن عزل المدينة القديمة بشكل كامل.

وخلال هذه المعارك تكبد التنظيم خسائر كبيرة، وانسحب أغلب مقاتليه إلى حيي الشفاء والزنجيلي اللذين وصلت القوات الحكومية إلى مداخلهما الشمالية لاستعادتهما.

ويقدر قادة ميدانيون أنهم يحتاجون ساعات لعزل مدينة #الموصل القديمة بشكل كامل في انتظار أوامر الاقتحام.

ومن المتوقع أن تشارك قوات من الجيش والرد السريع والشرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب في اقتحام المدينة القديمة التي تبلغ مساحتها ثمانية كيلومترات مربعة، وتضم سبعة أحياء يسيطر عليها مئات من المتطرفين يحتجزون عشرات الآلاف من المدنيين.