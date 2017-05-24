العبادي: نحذر الميليشيات من المساس بالقوات الأمنية

حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المليشيات المسلحة من مغبة التعرض للقوات الامنية التى تخوض حربا شرسة مع تنظيم داعش، معتبرا ان من سيتجاوز على الصلاحيات الأمنية للدولة سيتعرض لعقوبات صارمة.

وأكد العبادي، أمس، ان القوات الامنية ستتصدى لكل من يحاول الاساءة سواء لعناصرها أو للمدنيين.

وقال العبادي، خلال مؤتمر صحفي إن "الحرب على الإرهاب مستمرة ولن نتوقف عن استهدافه اينما كان"، لافتاً إلى أن "قواتنا التي حاربت الارهاب قادرة على مواجهة كل من يهدد أمن المواطنين".

وأضاف رئيس الوزراء أن "الحرب على داعش مقدمة على جميع الأولويات الأخرى".

