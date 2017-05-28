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الحدث العراق

العراق .. البيشمركة تصد هجوما لداعش في طوزخورماتو

المصدر: الحدث.نت
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أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بأن قوات #البيشمركة أحبطت الأحد هجومين شنهما تنظيم #داعش على قضاء طوز خورماتو جنوب محافظة #كركوك في #العراق

وأوضحت وسائل الإعلام أ أن داعش هاجم في وقت متأخر من ليل السبت قرية الزركة بالتزامن مع هجوم على قريتي حليوة الكبيرة والصغيرة، وهي منطقة تتولى قوات البيشمركة حراستها وفيها العديد من المقار العسكرية ، مضيفة أن قوات البيشمركة تمكنت من إحباط الهجومين بعد اشتباكات عنيفة تكبد فيها التنظيم خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات.

إلى ذلك، استهدف تفجير انتحاري الأحد نقطة تفتيش امنية وسط #بعقوبة ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى والقتلى.

كلمات دالّة

#البيشمركة, #داعش, #كركوك, #العراق, #بعقوبة

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