العراق .. البيشمركة تصد هجوما لداعش في طوزخورماتو

أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بأن قوات #البيشمركة أحبطت الأحد هجومين شنهما تنظيم #داعش على قضاء طوز خورماتو جنوب محافظة #كركوك في #العراق

وأوضحت وسائل الإعلام أ أن داعش هاجم في وقت متأخر من ليل السبت قرية الزركة بالتزامن مع هجوم على قريتي حليوة الكبيرة والصغيرة، وهي منطقة تتولى قوات البيشمركة حراستها وفيها العديد من المقار العسكرية ، مضيفة أن قوات البيشمركة تمكنت من إحباط الهجومين بعد اشتباكات عنيفة تكبد فيها التنظيم خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات.

إلى ذلك، استهدف تفجير انتحاري الأحد نقطة تفتيش امنية وسط #بعقوبة ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى والقتلى.

