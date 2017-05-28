مقتل 13 من العمال الكردستاني شمالي العراق

أعلن الجيش التركي في بيان إنه قتل "13 متمرداً" من أعضاء حزب #العمال_الكردستاني في ضربات جوية بشمال #العراق الأحد. وأضاف أن الطائرات الحربية قصفت سبعة أهداف للحزب في منطقة #أفاسين_باسيان بشمال العراق وقتلت متمردين يعتقد أنهم كانوا يعدون

لهجوم.

وقال الجيش إنه في ضربة جوية منفصلة بإقليم فان في جنوب شرق #تركيا قتلت طائرات حربية عشرة آخرين من حزب العمال الكردستاني في وقت متأخر من مساء السبت.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحزب على أنه منظمةإرهابية. ويشن الحزب تمردا منذ ثلاثة عقود في جنوب شرق تركيا وله معسكرات في الجبال بشمال العراق قرب #الحدود_التركية



