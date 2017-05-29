العراق.. الشرطة الاتحادية تتوغل في الموصل القديمة

سيطرت #الشرطة_الاتحادية العراقية على مساحة 400 متر في عمق #حي_الزنجيلي شمال #المدينة_القديمة بالموصل، وأحكمت قبضتها على الأبنية والمفترقات، وفقاً لقناة "الحدث"، الاثنين.

وقال بيان للشرطة الاتحادية إن أفرادها قتلوا 26 عنصرا من #داعش خلال الاشتباكات، كما فجروا سيارتين مفخختين و12 آلية مزودة بأسلحة، إضافة إلى 7 دراجات نارية مفخخة.

وفككت عناصر الشرطة الاتحادية أيضا 5 منازل مفخخة، وحررت العوائل المحاصرة بداخلها.

وبدورها قصفت الطائرات المسيرة عشرات الأهداف المتحركة والثابتة للدواعش، ودمرت مستودعاً للذخيرة وسقائف لإيواء المقاتلين شمال المدينة القديمة.