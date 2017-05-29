ميليشيا الحشد الشعبي العراقية تصل الحدود السورية

اعلن هادي العامري قائد ميليشيا بدر العراقية، الاثنين، وصول ميليشيات الحشد الشعبي الى الحدود العراقية السورية، مؤكدا ان البدء بعملية عسكرية لتطهير الحدود ستبدا غدا باتجاه قضاء القائم"غرب الانبار



وأوضح العامري أن ميليشياته تمركزت بقرية ام جريص كنقطة انطلاق تمهيدا للعمليات العسكرية المقبلة على الحدود.

وأضاف العامري ان "هذه المنطقة تقع ضمن مسؤولية حشد عشائر شمر وهم سكان غرب محافظة نينوى التى يشرف عليها النائب عبد الرحيم الشمري".

إلى ذلك أعلنت #ميليشيات_الحشد_الشعبي العراقية أنها سيطرت على قرى عدة في #غرب_الموصل، منها تل البنات وتل خيلو وعين فتحي الشمالية والجنوبية، بعد أن استعادت مناطق القحطانية والعدنانية والقيروان. وبذلك تقترب الميليشيات العراقية من الحدود السورية، وفقاً لقناة "الحدث"، الاثنين.

وأضافت الميليشيات في بيان أنها تتأهب لاقتحام قضاء البعاج، مؤكدة حصارها لتخوم مجمع الجزيرة السكني.

وتعتبر #البعاج من المناطق الاستراتيحية الاقرب إلى #الحدود العراقية السورية، وسيمنح ربط الجانبين نظام #بشار_الأسد مزيداً من الدعم العسكري في معاركه ضد #المعارضة.