شاهد لحظة التفجير في الكرادة

أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية ارتفاع حصيلة قتلى الهجومين الانتحاريين، اللذين استهدفا #بغداد خلال الساعات الأخيرة إلى 27 قتيلاً وأكثر من 100 جريح، حيث قتل 16 منهم في #الهجوم_الانتحاري، الذي استهدف مدنيين عند محل لبيع المرطبات في منطقة #الكرادة بعد الإفطار، فيما سقط 11 شخصاً صباح اليوم في انفجار سيارة مفخخة مركونة عند جسر الشهداء، أحد الجسور الرئيسية التي تربط مناطق مكتظة في جانبي العاصمة.

يشار إلى أن الهجوم الجديد الذي تبناه تنظيم #داعش ليس الأول من نوعه، الذي يستهدف الكرادة، ففي #شهر_رمضان العام الماضي انفجرت سيارة مفخخة في المنطقة ذاتها، وأدت إلى مقتل أكثر من 320 عراقياً وجرح 250.