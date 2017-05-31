العبادي: الإرهاب يبحث عن نصر إعلامي ونفسي

علق رئيس الوزراء العراقي، #حيدر_العبادي، على التفجيرات التي ضربت #العراق قائلاً إن " #الإرهاب يريد أن يحقق نصراً إعلامياً ونفسياً".

وقتل 16 شخصاً وأصيب 75 آخرون في #هجوم_انتحاري بـ #سيارة_مفخخة أمام متجر لبيع المثلجات في حي #الكرادة وسط العاصمة العراقية صباح الثلاثاء.

كما قتل 11 شخصاً وأصيب 35 آخرون بانفجار سيارة مفخخة، صباح الثلاثاء، استهدف مبنى هيئة التقاعد العامة قرب جسر الشهداء، الذي يربط جانبي الكرخ والرصافة وسط بغداد.

كذلك قتل 13 شخصاً، مساء الثلاثاء في تفجير انتحاري بمحافظة #الأنبار غرب العراق.