الموصل.. عنف غير مسبوق ضد المدنيين بمناطق سيطرة داعش

عنف غير مسبوق ضد المدنيين المحتجزين في مناطق سيطرة تنظيم #داعش مع تقدم القوات العراقية في #الموصل، حيث كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان عن أن داعش حول حوض عين الكبريت في البلدة القديمة إلى منصة لإعدام المدنيين.

وأضاف المرصد العراقي أن التنظيم كثف عمليات الإعدام ضد الأسر التي لا تتعاون مع التنظيم أو تحاول الفرار أو يشك بتعاونها مع القوات الأمنية أو تستخدم الهواتف الجوالة.

فيما أشار مسؤولو إغاثة بالقرب مناطق التماس أن داعش يعدم عائلات بأسرها تاركا الأطفال دون معيل.

ولإخفاء آثار جرائمه يعمد داعش إلى التخلص من الجثث إما بدفنها في مقابر جماعية تكتشف تباعا في الموصل أو في إلقائها في حوض عين الكبريت الشهير في المدينة.

ووفقا للمرصد فإن داعش ألقى بجثث أكثر من 250 ضحية في العين الكبريتية إضافة إلى مواد ضارة يرغب في التخلص منها.

وأعرب شهود عيان عن اعتقادهم بأن أغلب أقارب الضحايا قد لا يتمكنوا من التعرف على جثث ذويهم التي تتعرض للتفسخ بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه وتعرض الجثث لأشعة الشمس.