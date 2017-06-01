داعش يقصف مدنيين حاولوا الفرار من حي الزنجيلي بالموصل

أفاد مراسل "الحدث" أن تنظيم #داعش فتح النيران الخميس، على عشرات المدنيين الذين كانوا يفرون عبر ممرات آمنة في #حي_زنجيلي غربي الموصل. وأضاف أن المدنيين كانوا يرفعون الرايات البيضاء. ونقل عن مصادر أمنية قولها إن 7 مدنيين قتلوا وأصيب أكثر من 23 بجروح.

من جهتها، أعلنت الشرطة العراقية أن حوالي 12 مدنيا أصيبوا بقذائف مورتر أطلقها التنظيم أثناء محاولة المدنيين الفرار من الحي.

يأتي هذا في الوقت الذي تتجه كافة الأنظار إلى المعركة الفاصلة بين القوات العراقية وداعش في مدينة الموصل، والتي يُتوقع أن تدور رحاها في محيط #الجامع_النوري. ويأمل قادة عسكريون عراقيون استعادة الجانب الغربي من المدينة بشكل كامل خلال شهر #رمضان.

وقد أغلق داعش بالفعل الشوارع المحيطة بالجامع، كما اتخذ مواقع دفاعية في الساعات الثماني والأربعين الماضية في محيط المسجد.

