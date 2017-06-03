الموصل.. تضييق الخناق على داعش بالساحل الأيمن

أعلنت قيادة عمليات #نينوى في #العراق الفريق الركن عبد الأمير يار الله استعادةَ السيطرة بالكامل على حي الصحة الأولى في الجانب الأيمن للموصل. وأوضحت أن قوات مكافحة الإرهاب رفعت العلم العراقي فوق مباني الحي وتباشر عملياتِ التمشيط.

ومع استعادة #حي_الصحة تواصل القواتُ المشتركة قتالها في ثلاثة أحياء شمال الموصل القديمة تمهيدا لاقتحامها.

يأتي هذا فيما أعلنت السفارة الأميركية في #بغداد وبعد مرور 100 يوم على انطلاق عملية استعادة غرب #الموصل، وأكدت أن قوات التحالف الدولي نفذت أكثر من ستة وعشرين ألفا ضربة ضد أهداف لداعش.