هل بدأ سليماني يحضر لفتح طريق من نينوى إلى سوريا؟

كشف الناطق باسم العشائر العربية في #نينوى الشيخ مزاحم الحويت عن زيارة لـ #قاسم_سليماني قائد #فيلق_القدس في الحرس الثوري الإيراني إلى الحدود العراقية السورية.

وأضاف السبت أن سليماني عقد اجتماعا موسعا في قرية أم جريس الحدودية ضم الاجتماع قادة في #النظام_السوري وقادة مليشيات #الحشد_الشعبي و قياديين من حزب العمال #الكردستاني وضباط في الحرس الثوري الايراني.

وقال الحويت إن الاجتماع يهدف إلى بقاء المليشيات في كل المناطق الغربية التى تمت السيطرة عليها وفتح طريق بري إلى #سوريا عبر نينوى.

كما أكد أن سليماني تفقد الشريط الحودي بين البلدين قبل فترة.

