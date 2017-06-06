الأمم المتحدة: داعش يعدم 163 بالموصل في يوم واحد

اتهم #مفوض_الأمم_المتحدة السامي لحقوق الإنسان #زيد_رعد_الحسين، الثلاثاء، تنظيم داعش بقتل 163 شخصا كانوا يحاولون في مطلع حزيران/يونيو الفرار من القسم الغربي لمدينة الموصل العراقية.

وقال أمام #مجلس_حقوق_الإنسان: "بالأمس (الاثنين) أبلغني فريقي أن جثث رجال ونساء وأطفال عراقيين قتلى لا تزال في شوارع حي الشفاء في غرب الموصل بعدما قام داعش بقتل 163 شخصا لمنعهم من الفرار".

وأشار إلى أن هناك أشخاصا في عداد المفقودين في #حي_الشفاء بغرب الموصل.

وأوضح روبرت كولفيل المتحدث باسم زيد أن عمليات القتل جرت على الارجح في الاول من حزيران/يونيو.

وتنفذ القوات العراقية بإسناد من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، منذ منتصف تشرين الاول/اكتوبر، عملية واسعة لاستعادة الموصل.

وباتت القوات العراقية تسيطر على نحو 90 في المئة من الجانب الغربي من المدينة حيث تواصل التوغل لاستعادة كامل سيطرتها على ثاني أكبر مدن العراق وآخر أكبر معاقل المتطرفين في البلاد.

واستولى تنظيم #داعش على مساحات شاسعة شمال البلاد وغربها بعد هجوم شرس في حزيران/يونيو 2014، لكن القوات العراقية مدعومة بطيران #التحالف الدولي استعادت غالبية تلك الأراضي.