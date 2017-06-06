الموصل.. الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها ضد داعش

قال الفريق رائد شاكر جودت، قائد #الشرطة_الاتحادية_العراقية، الثلاثاء، "إن وحدات من الشرطة الاتحادية تندفع من حي #الزنجيلي في مدينة الموصل باتجاه حي #الشفاء بهدف طرد داعش والسيطرة على الضفة الغربية لنهر #دجلة".

وأشار إلى استمرار قوات الاتحادية بعملياتها العسكرية وحسب الخطة المرسومة لها بالتقدم في "عمق الزنجيلي باتجاه #باب_سنجار الذي يعد المدخل الشمالي للمدينة القديمة حيث آخر معاقل المتطرفين".

وأضاف الفريق جودت في تصريحات صحافية "أن القصف المدفعي للقوات العراقية كثف من استهداف مواقع المتطرفين غرب الموصل، كما تواصل الطائرات المسيرة قصف العشرات من الأهداف المهمة للدواعش".

وعلى الجانب الإنساني، تستمر عمليات إجلاء النازحين من مناطق الاشتباك ونقلهم إلى مخيمات النازحين، بحسب القائد جودت.