القوات العراقية تعلن السيطرة الكاملة على حي الزنجيلي

أعلنت القوات العراقية السبت السيطرة على حي الزنجيلي غرب الموصل بالكامل من تنظيم داعش وسط موجة نزوح كبيرة لاهالي المنطقة.

وكشف قائد قوات الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت، أن قواته قتلت واحدا وستين قناصًا وانتحاريًا من تنظيم داعش الإرهابي خلال معارك حي الزنجيلي في الجانب الغربي من مدينة الموصل.

وأضاف أن وحدات الشرطة الاتحادية استعادت حي الزنجيلي بعد معارك شرسة أسفرت عن قتل المئات من عناصر داعش بينهم تسعة وأربعون قناصاً واثنان وعشرون انتحارياً. إضافة إلى تدمير أربعين دراجة مفخخة وتفكيك ستة عشر منزلاً ملغما.