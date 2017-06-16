الموصل.. داعش يحتجز 100 ألف مدني كدروع بشرية

قدرت الأمم المتحدة، الجمعة، أن أكثر من 100 ألف مدني عراقي محتجزون لدى مسلحي تنظيم #داعش في وسط مدينة #الموصل_القديمة التي تسعى القوات العراقية إلى استعادة السيطرة عليها.

وصرح ممثل مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة للاجئين العراقيين، برونو جدو في مؤتمر صحافي من جنيف أن "أكثر من 100 ألف مدني ربما ما زالوا محتجزين في المدينة القديمة، وهؤلاء المدنيون محتجزون بأغلبهم بمثابة دروع بشرية".

والأسبوع الماضي، أفاد شهود عيان وموظفو إغاثة يعملون في #الموصل بأن عشرات المدنيين قتلوا أثناء فرارهم من داعش.

وكانت الأمم المتحدة حذرت في أواخر مايو من أن نحو 200 ألف مدني معرضون لخطر كبير في المراحل الأخيرة من المعارك في الموصل، إذ يخشى أن يستخدمهم التنظيم كدروع بشرية.

يذكر أن تنظيم داعش بات محاصراً منذ أمس الخميس في حلقة ضيقة وسط المدينة القديمة، بعد تقدم# القوات_العراقية على الرغم من محاولته فتح ثغرة للفرار باتجاه #سوريا عبر هجمات استباقية وسيارات مفخخة.

وتخوض القوات العراقية منذ نحو 7 أشهر معارك عنيفة مع التنظيم المتطرف الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، بحسب مراقبين في #المدينة_القديمة.