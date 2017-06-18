مقتل 13 مدنياً بقصف جوي ومدفعي على الموصل القديمة

قتل 13 مدنياً بينهم 3 نساء بقصف جوي ومدفعي على #الموصل القديمة في الجانب الغربي من مدينة الموصل (شمالاً)، بحسب ما أفاد مراسل "الحدث".

وقال الناشط الحقوقي، لقمان عمر الطائي، الموجود في الجانب الغربي للموصل، إن "ضربة جوية نفذها سلاح الجو العراقي، بالإضافة للقصف المدفعي وقذائف الهاون استهدفت منطقة الموصل القديمة، وتحديداً في مناطق رأس الكور، والمشاهدة، والمياسة، ودكة بركة، وسط الموصل".

وكانت #القوات_العراقية أعلنت، اليوم الأحد، أنها عرضت على عناصر تنظيم #داعش الإرهابي، تسليم أنفسهم بالتزامن مع اقتحام #المدينة_القديمة، آخر معاقل التنظيم في الموصل مركز محافظة #نينوى (شمالا).

وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي أن "مفارز العمليات النفسية الميدانية، باشرت منذ خمسة أيام، قبل انطلاق عملية اقتحام المدينة القديمة، إطلاق نداءات عبر مكبرات الصوت على مسامع عناصر داعش، تحثهم على تسليم أنفسهم إلى القوات المسلحة".

وتابع البيان أن "مجموعة من عناصر داعش، سلمت أنفسها إلى القوات الأمنية".

وأوضح أن "الهدف من هذه الخطوة هو الحرص على سلامة المواطنين ولفسح المجال أمام عناصر التنظيم لإلقاء السلاح وتسليم أنفسهم".

وتعد منطقة الموصل القديمة، التحدي الأبرز للقوات العراقية في حملة تحرير المدينة، بسبب أزقتها الضيقة والمتشعبة، ما يجعل المركبات العسكرية عاجزة عن دخولها، فضلاً عن اكتظاظها بالمدنيين.