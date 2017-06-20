شاهد.. طفل يدمي القلوب في الموصل

إذا كان القول السائد بأنّ عيناً لا ترى قلباً لا يحزن، فالرؤية هنا هادفةٌ لإيصال صرخة وجع على ضحايا الحروب.

صرخةٌ لا تقلّ وجعاً عما يشعر به هذا الطفل، الذي انتشل من تحت الأنقاض في الموصل.. ويده مكسورة.

هذه المشاهد تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي، وتحكي قصة انتشال القوات العراقية طفلاً من تحت أنقاض منزل مدمّر بالموصل، وبحسب أحد أفراد هذه القوات فإن يد الطفل كسرت بعد العثور عليه تحت الأنقاض، حيث بقي يوما كاملا بدون أي غذاء.

جد ووالدة الطفل قتلا فيما هذا الطفل موجود لدى القوات الأمنية، التي عثرت عليه قرب مدرسة الحدباء الابتدائية للبنين.

عمر جديد كُتب لهذا الطفل، وعساه تأتي ولادته الجديدة بولادة أمل لأطفال يدفعون الثمن الأكبر في لعبة الكبار الدموية.