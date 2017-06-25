العراق.. قوات قتالة أميركية على الحدود مع سوريا والأردن

علمت قناة "الحدث" الأحد من مصدر أمني عراقي في محافظة #الأنبار بانتشار قوات أميركية بمنطقة #وادي_القزاف في الصحراء الجنوبية لقضاء #الرطبة قرب الحدود العراقية السورية الأردنية

وأضاف المصدر أن دوريات عسكرية قتالية أميركية خاصة ترافقها مروحيات وطائرات استطلاع خرجت من #قاعدة_عين_الأسد في ناحية البغدادي وتمركزت في وادي القذف في الصحراء الجنوبية لقضاء الرطبة غربي #الأنبار.

وأوضح أن قوة خاصة من العشائر رافقت القوات الأميركية في هذه المهمة العسكرية بدون معرفة دواعي هذه العملية.

على صعيد آخر، أعلن بيان عسكري لقيادة العمليات المشتركة العراقية الأحد أن القوة الجوية العراقية استهدفت مقراً لتنظيم #داعش في قضاء راوة غرب الأنبار. وقد أسفرت الضربة عن مقتل ما يقارب 20 عنصرا من التنظيم كانوا داخل المقر، كما تم تدمير ورشة لتصنيع العبوات الناسفة وقنابل الهاون. وأكد البيان أن الضربة الجوية جاءت بناء على معلومات استخباراتية.

